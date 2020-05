Nous avons enregistré hier soir le sixième épisode de Noscope, notre émission mensuelle traitant de l’actualité du FPS. Même si le mois d’avril était quelque peu avare en grosses news, nous avons quand même déniché de quoi vous parler. Au programme de cet épisode 6 :

News en vrac (02:30) : CS GO, Rainbow Six Siege, Sea of Thieves, Boundary, Quake Champions, Resident Evil 8, Cyberpunk 2077, Grounded, Call of Duty: Warzone, Hell Let Loose, PUBG, Insurgency Sandstorm, Hardspace ShipBreaker, Halo 2…

Annonces de jeux (50:20) : Crysis Remastered, Deadside, BULLETS PER MINUTE et GUNJAM, The End of the Sun, HROT

News Tech (01:04:02) : NVIDIA RTX Voice, de nouvelles cartes graphiques en mai

News Business (01:08:12) : E3 2020, GeForce Now, Bohemia ferme un studio

Tests et Previews (01:11:50) : Valorant, Lies Beneath, Enlisted, Telvisota, Ready or Not, Chivalry 2

Si vous n’étiez pas disponible hier soir, trop focalisé sur la rediffusion des discours d’Édouard Philippe, alors vous avez raté le direct sur Twitch de cette émission. Pas de soucis, sachez qu’on vous juge mais qu’on vous aime malgré tout : vous pouvez retrouver l’émission en VOD sur Youtube.

L’émission est aussi disponible en version podcast sur Soundcloud :

Mais aussi sur Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic et Breaker.

En espérant que ça vous plaise, on se retrouve le mois prochain pour l’épisode 7 de NoScope !