Le FPS VR préféré de la NRA vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui étoffe un peu plus l’arsenal énorme déjà disponible. Au programme, 5 nouvelles armes plus ou moins sérieuses : AUG A1, AUG A3, Bushranger’s Boon, Snag Sanger et The Last Bit. Et oui, certaines viennent s’ajouter au mode Team Fortress 2 présent dans le jeu depuis quelques mois maintenant. De plus, en s’inspirant directement des gravity gloves d’Half-Life: Alyx, le jeu permet une option similaire pour attraper les objets. Elle est toujours en bêta, et accessible dans le menu.