Dans leur dernier developper briefing, les gars de Hell Let Loose nous racontent qu’ils travaillent actuellement sur la personnalisation des joueurs. Normalisation de la taille des visages, meilleurs shaders pour intégrer davantage de détails et, plus surprenant, des accessoires : pipes, cigarillos, lunettes. Heureusement, l’équipe assure que le but n’est pas de créer des apparences absurdes mais d’ajouter toujours plus d’authenticité. Qu’en est-il des chapeaux, me direz-vous ? Ils sont aussi en préparation mais ne ressemblent pas encore aux immondices que l’on peut voir dans certains F2P.

Plus loin, l’article précise également que les développeurs sont bien au courant des nombreux problèmes d’armures que contient le jeu. Jusqu’à maintenant, l’équipe se concentrait sur des chantiers de plus grandes envergures mais ils vont bientôt pouvoir enfin s’atteler à tout ces soucis.

Enfin, la prochaine mise à jour consistera en une refonte importante de la balistique du jeu.