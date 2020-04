Pour vous permettre de mieux vivre le confinement, Google a décidé de vous offrir, gratuitement, deux mois de Google Stadia. Il suffit de vous rendre sur Stadia.com. Pour en profiter, vous devez simplement posséder une adresse Gmail. L’occasion d’accéder, sur votre téléphone, tablette ou ordinateur à un catalogue de jeu exceptionnel comme Destiny 2, Just Dance 20, Power Rangers : Battle for the Grid ou encore l’intégralité des Tomb Raider. Attention, Google promet l’accès gratos à 9 jeux, pour le reste il faudra passer à la caisse. Pourquoi ne pas tenter l’aventure Doom Eternal sur Stadia ?

Merci à Ouamdu pour l’information.