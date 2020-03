Succubus, le spin-off d’Agony, nous offre 10 minutes d’enfer

Vous qui pensiez être à l’abri de la vulgarité facile et du gore pathétique, ayez crainte ! Succubus, le spin-off du très mauvais Agony, se rappelle à nous en dévoilant une nouvelle vidéo de gameplay. Ça a toujours l’air aussi chiant et caricatural avec des combats soporifiques, des bébés à écraser et des séquences de plateforme insipides reposants sur des QTE. Youpi ! Je vous laisse avec la description qui se trouve sous la vidéo Youtube :

Le personnage principal du jeu est Vydija, un démon Succube sauvage et lubrique. Les joueurs ont pu apprendre une partie de son histoire dans Agony et Agony UNRATED, où elle a reçu sa propre campagne solo. Avec la disparition des dirigeants légitimes de l’Enfer, les démons restants reconnurent Nimrod comme leur souverain, car il était la seule âme qui pouvait dominer l’esprit de la puissante Bête. En relevant son nouvel empire grâce aux cadavres des pécheurs, le nouveau roi, avec sa nouvelle reine Vydija, a réussi à contrôler le chaos laissé par les anciens dirigeants.Le nouveau titre ne convenait pas à la succube.La vie de luxe et de marche sur des tapis cousus à partir des peaux de martyrs n’était pas pour elle non plus, elle a donc choisi une vie dans le désert de l’enfer. Au cours de ses voyages, la nouvelle reine rencontre le puissant Baphomet qui, avec son armée, va récupérer l’âme de Nimrod.Capturée, mutilée et trahie par sa propre espèce, Vydija n’a plus qu’un seul objectif : la vengeance !

Succubus n’a toujours pas de date de sortie et c’est bien mieux comme ça.