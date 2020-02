Black Mesa a désormais une date de sortie et ce sera le 5 mars 2020. On l’apprend dans un billet publié sur Steam où Adam Engels, le leader du projet, revient aussi sur ces 14 années de développement. Il met notamment l’accent sur l’importance “du travail gratuit dans sa vie”, qui lui a permis de se faire connaitre et d’acquérir des compétences pour finir par devenir le patron de Crowbar Collective.

J’ai entendu «on ne devrait jamais travailler gratuitement», et je ne pourrais pas plus être en désaccord avec cela. J’ai fais plusieurs projets parallèles gratuitement au collège qui ont finalement payé ou qui m’ont permis d’avoir des relations que je n’aurais pas pu avoir autrement. J’ai acquis des compétences en communication et en leadership dans mon service chez les pompiers volontaires. J’ai obtenu mon premier emploi dans l’industrie du jeu en raison de mon travail bénévole sur Black Mesa, puis après une série de licenciements, mon travail est devenu Black Mesa. La chose qui était censée être une pièce de mon portfolio pour lancer ma carrière est devenue ma carrière et je n’aurais pas été dans cette position si je ne m’étais pas engagé dans le travail en tant que bénévole.

Adam Engels précise également son état d’esprit par rapport à l’engouement que génère très souvent la sortie d’un jeu et déclare :

Il ne s’agit pas de minimiser les choses ou de trouver des excuses (…) mais je pense qu’il est important de se détacher du marketing et du «battage médiatique». Nous sommes ravis que Black Mesa soit enfin «complet», mais nous reconnaissons aussi qu’il n’est pas parfait et ne le sera jamais.

Une fois le jeu sorti, l’équipe de développeur envisage évidemment de passer du temps à corriger les problèmes rencontrés par les joueurs, etc. Black Mesa est disponible contre 16,99€ sur Steam et précisons que son prix n’augmentera pas passé le 5 mars.

Et après ? Un fils spirituel à la saga Half-life ? Le remake d’un autre grand classique du FPS ?