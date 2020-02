Hollywood Reporter, un site que je ne consulte jamais, dévoile qu’une télé-réalité, intitulée GameMaster, est en production, avec Will Wheaton comme animateur, histoire de continuer sa superbe carrière. Pendant 9 semaines (soit 9 épisodes), 12 progamers en devenir s’affronteront sous le même toit pour remporter un prix de 100 000$ et devenir pendant 1 an, un “ambassadeur du sport électronique“. Chaque semaine, l’un des participants sera éliminé. Je suis personnellement, un peu déçu du titre/concept, alors que d’autres noms/idées étaient envisageables : Les prognates sur Fortnite, Les puceaux à Miami ou encore Kevin, le progamer célibataire.