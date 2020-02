On le savait depuis quelques mois, et le dernier trailer pour la saison 2 vient de le confirmer : sans surprise, Call of Duty: Modern Warfare recevra un mode battle royale. Vous pouvez d’ailleurs découvrir la carte ci-dessous, accompagnée de quelques images. Merci à Ryan B. Même si on avait déjà vu la carte en novembre 2019, pouvez-vous feindre la surprise à la lecture de cette news ? Si le netcode est aussi mauvais que pour Black Ops, ça donne vraiment envie de mettre les mains sur un mode qui sera mort quelques semaines plus tard.