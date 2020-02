Dans la dernière vidéo de Starbase, on pouvait apercevoir une bataille spatiale avec pas loin de 1000 vaisseaux. Les développeurs, Frozenbyte, expliquent qu’ils ont un peu triché : il n’y a pas autant de joueurs que de vaisseaux mais ils sont assez confiants envers le moteur et le netcode, qui pourront, en théorie, supporter cette charge. Dans la nouvelle vidéo publiée aujourd’hui et visible ci-dessous, ils reviennent plus en détails sur la façon dont le précédent trailer a été enregistré.