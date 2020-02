La chaîne Youtube GVMERS vient de publier un reportage d’une trentaine de minutes sur Soldier of Fortune. On se souvient souvent du titre développé par Raven Software pour sa violence, le sang et les démembrements qu’il proposait lors de sa sortie en février 2000. C’est un des angles sous lequel il est abordé dans la vidéo, puisque cela suscitait de nombreuses critiques par les médias à l’époque. Mais heureusement, Soldier of Fortune proposait beaucoup plus que de la violence. Notez que la franchise est disponible sur GOG.