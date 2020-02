Killing Floor 2 est toujours vivant : la preuve avec Biolapse, sa future nouvelle carte officielle issue des rangs de la communauté. Biolapse sera une carte de type Holdout, dans laquelle les joueurs enchaînent les vagues de Zeds tout en descendant de plus en plus profondément dans un centre de recherche, chaque étage étant différent du précédent.

En parallèle, Tripwire Interactive annonce d’ores et déjà de nouvelles armes et des ajustements de perks. Plus d’informations dans les jours à venir. Enfin, les développeurs se soucient de l’avis des joueurs et ont lancé un sondage afin de mieux cerner les désidératas de la communauté Killing Floor 2. Si leur donner votre avis vous intéresse, vous pouvez répondre à l’enquête par ici.