The Cycle, le BR-PvE-PvP free-to-play (difficile de le décrire rapidement), vient de déployer une nouvelle mise à jour. Elle apporte un mode ranked, qui sera disponible en squad du 22 au 29 janvier puis en duo du 30 janvier au 6 février. Le programme sera disponible à cette adresse. Cette première saison devrait durer jusqu’au 29 février, plus ou moins. Le PvP est aussi modifié en terme de récompense : même si l’ennemi fuit le combat en se téléportant, vous serez dorénavant récompensé d’un point de victoire. Elle s’accompagne aussi de nombreux changements en terme d’équilibrages et de qualité de vie, l’ensemble est visible sur le changelog. Que serait un jeu sans emotes ? Je ne sais pas, mais The Cycle a maintenant les siennes :

Le jeu est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.