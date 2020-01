En accès anticipé depuis octobre 2018, Elderborn sortira en version finale le 30 janvier prochain. Pour rappel, le titre est un first person slasher : les armes à feu sont remplacées par des armes contondantes ou tranchantes. À vous les joies d’arpenter les donjons, réalisés à la main, sur fond de METAL HARDCORE pour découper, écraser et brutaliser du monstres. La campagne comporte 3 épisodes soit 7 à 9 heures de jeu selon le studio. Elderborn n’est pas qu’un FPS, puisqu’il renferme aussi une petite composante RPG avec son arbre de progression et ses armes aux compétences uniques qui s’inspirent de Dark Souls III. Elderborn est disponible sur Steam pour 12,49€. NoFrag devrait vous faire un retour en février.