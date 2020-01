Sea of Thieves : nouveau contenu avec des voyages fabuleux

La nouvelle mise à jour gratuite Legends of the Sea est arrivée mercredi pour Sea of Thieves. Elle marque le retour du personnage de Duke que vous trouverez dans la taverne et qui vous proposera des missions particulièrement lucratives : les voyages fabuleux. Il est précisé dans le patch note que les joueurs ne peuvent en accepter qu’un seul, il faudra donc faire le bon choix en fonction de vos affinités. En revanche, vous pouvez renoncer à votre gain de réputation et l’échanger contre encore plus d’or en déposant votre butin au Reaper’s Hideout.

Un nouveau personnage, Umbra, fait aussi son apparition et se trouve au Lagoon of Whispers. Elle propose de résoudre une énigme sur les légendes pirates grâce à des indices disséminés sur les différentes îles du jeu. En récompense vous obtiendrez des tatouages.

Enfin de nouveaux tomes de la mort, coffres de prime de la mort et de nouveaux objets ont été ajoutés.