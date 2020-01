Bright Memory, le FPS indépendant chinois mâtiné de Beat’Em Up dont nous avions fait la preview il y a un an, a été mis à jour et propose désormais les options Ray Tracing et Nvidia DLSS. Même s’il y a du mieux, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard laqué, l’implémentation du Ray Tracing concernant principalement les reflets sur les flaques d’eau et l’illumination globale. Jugez-en par vous-même avec ces screenshots faits maison :

L’ajout du DLSS, ici dans la dernière version développée par Nvidia, est une bonne chose tant le Ray Tracing est gourmand. Sur ma config (i7 [email protected],20GHz, 16 Go RAM, RTX 2060) le jeu atteint péniblement les 40 FPS en 1080p une fois le Ray Tracing activé. Avec le DLSS, il parvient à se maintenir autour des 60 images par secondes, sans que la perte de qualité visuelle ne soit dramatique. Si vous voulez profiter de ces deux options sur le jeu, sachez qu’il vous faudra obligatoirement une carte RTX et les derniers drivers Nvidia.

On rappelle que Bright Memory, actuellement en accès anticipé sur Steam, est une sorte de bêta pour Bright Memory Infinite, une version bien plus ambitieuse du jeu.