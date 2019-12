Hell Let Loose s’offre une nouvelle carte pour Noël

Hell Let Loose vient de recevoir sa quatrième grosse mise à jour, la Winter Warfare Update, qui apporte une nouvelle carte : Sainte-Mère-Église. Cette dernière est disponible dans les modes Warfare et German Offensive. La sixième carte du jeu se veut être la plus urbaine à ce jour.

La carte Foy a également subi quelques modifications, plus particulièrement sur son esthétique et devient aussi disponible dans le mode Offensive. De plus, à l’occasion des 75 ans de la bataille de bulge (Bataille des Ardennes) un pack gratuit de cosmétiques est sorti.

Enfin les développeurs dévoilent en partie le programme pour 2020 : amélioration des animations et du son, passage à une version plus récente de l’Unreal Engine (4.21 vers 4.23), etc. Pour le nouveau contenu, c’est apparemment le côté américain qui va être gâté :