Toujours aussi populaire, Rust va bientôt recevoir des véhicules. Comme cela est un ajout majeur qui nécessite pas mal d’équilibrages, les développeurs ont déployé une branche bêta spécialement pour tester leurs petites voitures. Deux serveurs officiels sont à disposition. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffit de télécharger “Rust Staging” sur Steam et d’accéder à la branche bêta “Aux1” dans les paramètres. Pour l’instant, 3 types de châssis différents sont disponibles : court, moyen et long, auxquels vous pouvez fixer différents modules. Côté motorisation, 3 tiers existent (T1, T2 et T3) pour améliorer différents paramètres de votre bolide : consommation, accélération, puissance… Après quelques semaines de test, la mise à jour devrait rejoindre la branche live.