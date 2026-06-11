Annonce de My Cannibal Family, un FPS d’horreur mêlant construction de parc d’attractions et anthropophagie

À l’occasion du Future Games Show, l’éditeur Raw Fury a dévoilé My Cannibal Family, une simulation d’horreur coop plutôt loufoque où un cannibale construit un parc d’attractions pour attirer des clients proies potentielles et nourrir sa famille. Ne vous fiez pas à cette direction artistique cartoonesque, le gameplay est plutôt sanglant. La journée, votre famille et vous-même devrez construire les attractions et les pièges pour zigouiller les malheureux qui viendront vous rendre visite. La nuit, vous passerez à l’action et récupérerez les cadavres afin de les bouffer. Au fur et à mesure de votre avancée, vous pourrez acquérir des améliorations et découvrir l’histoire qui se cache derrière cette famille peu conventionnelle. Si vous êtes emballés par le concept, un playtest est actuellement en cours et vous pouvez demander l’accès depuis la page Steam du jeu.

Pour le moment, aucun date de sortie n’est prévue. En attendant de nouvelles infos, vous pouvez toujours ajouter My Cannibal Family à votre liste de souhaits Steam, si vous êtes intéressés.