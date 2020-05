Profitant du confinement pour analyser le comportement des joueurs PC, Newzoo (spécialiste en analyse de marché pour le jeu vidéo) a dévoilé des chiffres concernant les habitudes des gamers en ces temps compliqués. Basée sur un panel de 1200 joueurs états-uniens, japonais et italiens âgés de 10 à 30 ans, l’étude montre que les FPS ont le vent en poupe.

En se focalisant notamment sur les différents genres de jeux, Newzoo a découvert que les shooters sont ceux ayant le plus progressé en terme de nombre de joueurs depuis fin 2019. Ainsi, si un peu plus 30% des joueurs PC déclaraient frager en décembre, ils dépassaient les 45% en mars. La firme donne plusieurs éléments explicatifs concernant cette progression : tout d’abord, la sortie du mode Battle Royale pour Call of Duty, Warzone, a été très bien accueillie par les joueurs. Non seulement il s’agit d’un AAA free to play et donc disponible pour tous, mais le crossplay permet également de s’amuser avec ses copains moins chanceux et jouant sur consoles. Il faut aussi compter sur le succès d’Escape From Tarkov, qui a attiré beaucoup d’attention en janvier. De son côté, le vénérable (il a fêté ses 5 ans en avril) Rainbow Six: Siege semble avoir trouvé son public en Chine et a vécu son pic de popularité en mars avec 200 000 joueurs en simultané sur Steam.

Le temps de jeu quotidien sur les FPS a aussi grimpé en flèche, passant de 38 minutes en décembre à 60 minutes en mars. Si cela peut s’expliquer par la libération de temps libre impliquée par le confinement, Newzoo indique que les FPS à succès en cette période proposent des matchs pouvant durer jusqu’à une heure et réclament donc des sessions de jeu plus longues. De manière générale et non-limitée aux FPS, les joueurs ont de toute façon passé plus de temps devant leurs écrans pendant le confinement.

Toutefois, avant de sabrer le champagne afin de fêter le succès des FPS et son retour sur le devant de la scène, rappelez-vous que le genre le plus joué sur PC reste encore le MOBA.