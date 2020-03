Le mode Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare, sorti le 10 mars dernier, n’en finit plus de dévoiler des nouveautés. Après l’annonce de parties pouvant rassembler jusqu’à 200 joueurs, le patch note publié aujourd’hui nous apprend qu’il est désormais possible de jouer sur des serveurs où tout le monde joue en solitaire. On imagine que les développeurs ont voulu davantage coller aux récentes mesures de confinement qui frappent toute la planète.

La mise à jour modifie aussi la liste des cartes jouables en multijoueur classique, corrige des bugs et ajoute un thème au mode Gunfight à l’occasion de la St. Patrick. Le petit patch note complet peut se lire ici.