En septembre 2019, CS:GO introduisait de nouvelles commandes pour faciliter l’entraînement avec les différentes grenades. Elles permettent de suivre la trajectoire, mais aussi de la prédire et la garder en mémoire si besoin. De plus, vous pouvez aussi choisir de répéter le même lancer automatiquement. C’est extrêmement pratique, il suffit de charger la carte votre choix en local et d’utiliser les commandes suivantes :

cl_grenadepreview 1 : montrer la trajectoire de la grenade,

: montrer la trajectoire de la grenade, cl_sim_grenade_trajectory X (en secondes) : garder la trajectoire en mémoire pendant X secondes,

(en secondes) : garder la trajectoire en mémoire pendant X secondes, sv_rethrow_last_grenade : relancer la dernière grenade, utile pour observer d’un autre point de vue.

Le mieux est encore d’utiliser l’ensemble des commandes suivantes vous permettant de tester les grenades sans limites de temps ni de munitions :

// Configuration serveur

sv_cheats 1 // Activer les commandes de cheat

mp_limitteams 0 // désactiver les limites d’équipes

mp_autoteambalance 0 // désactiver l’autoteambalance

mp_roundtime 60 // Durée du round très longue

mp_roundtime_defuse 60 // Durée du defuse très long

mp_maxmoney 60000 // Beaucoup d’argent

mp_startmoney 60000 // Beaucoup d’argent bis

mp_freezetime 0 // Pas de freeze time

mp_buytime 9999 // Acheter pendant longtemps

mp_buy_anywhere 1 // Acheter partout

sv_infinite_ammo 1 // Munitions illimitées

ammo_grenade_limit_total 5 // Limite de grenades

bot_kick // Kicker les bots

mp_warmup_end // Terminer le warmup // Configuration des grenades

cl_grenadepreview 1 // Pour observer la trajectoire de la grenade

bind k “cl_sim_grenade_trajectory 15” // Pour binder la touche “k” pour garder la trace en mémoire pendant 15 secondes

bind l “sv_rethrow_last_grenade” // Pour binder la touche “L” sur l’action de relancer la même grenade

bind n “noclip” // Binder la touche “N” sur le noclip pour se balader librement // Ok

mp_restartgame 1 // redémarrer le round echo “NoFrag.com”

Vous pouvez aussi créer directement un fichier .cfg qu’il suffira d’exécuter une fois sur le serveur local. Pour cela, placez les commandes dans un fichier appelé “grenades” avec les commandes précédentes.

Comment créer un fichier de config ?

Télécharger Notepad++.

Localiser votre fichier .cfg : clic droit sur CSGO dans Steam > Propriétés > Fichier Locaux > csgo > cfg

Créer votre fichier texte grenades.cfg avec les commandes ci-dessus en utilisant Notepad++.

avec les commandes ci-dessus en utilisant Notepad++. Ne pas oublier de bien renommer le fichier en .cfg !

Lancez CS:GO et un serveur local sur la carte de votre choix

Tapez dans la console : exec grenades

Après tout ça, vous devriez être bon pour vous amuser et devenir un pro :

Les guides et le Workshop

Maintenant que vous êtes prêt, encore faut-il connaître les positions et les angles. Vous pourriez trouver par vous-même, mais ce serait long et fastidieux. Au début de la rédaction de cet article, je pensais faire une bibliographie des meilleurs guides disponibles. Hélas, c’est quasi-impossible de trouver quelque chose d’exhaustif et à jour sur chaque carte : les guides sur Steam sont nombreux mais ne sont plus d’actualité. Je m’aperçois donc qu’il est finalement assez difficile de trouver des dossiers complets. Valve modifie souvent les cartes et par exemple, une skybox qui disparaît (comme récemment sur Dust2) est synonyme de nombreuses possibilités supplémentaires. J’ai donc comme projet dans les mois à venir de réaliser un guide tactique sur chaque carte. En attendant, cherchez par vous-même sur Google, Steam ou ailleurs. Néanmoins, il persiste quelques guides comme celui sur Mirage.

La communauté a aussi développé des cartes customs permettant de vous entraîner et d’apprendre les différentes positions existantes, histoire de ne plus jamais rater votre smoke corniche. Il suffit de vous rendre sur le Workshop de CS:GO, et parcourir les cartes sous le tag “Training”. Ensuite, il ne vous reste qu’à lancer la map en local.

FAQ

Les lancers entre un serveur 64 tick et 128 tick peuvent être différents : cela signifie qu’une grenade qui fonctionne sur un serveur 64 tick ne fonctionnera pas forcément sur un serveur 128 tick. Si vous faites uniquement du matchmaking, pas besoin de vous prendre la tête avec du 128 tick. Mais si vous voulez vous entraîner en 128 tick, il est nécessaire de lancer le jeu avec la commande “-tickrate 128”

Certaines grenades nécessitant un jumpthrow, il est plus simple de se faire un bind. De toute manière, c’est accepté par Valve. Vous pouvez le faire très simplement : Localiser votre répertoire avec le fichier config : clic droit sur CSGO dans Steam > Propriétés > Fichier Locaux > csgo > cfg Créer un fichier autoexec.txt Entrer les commandes suivantes :



alias “+jumpthrow” “+jump;-attack”

alias “-jumpthrow” “-jump”

bind c “+jumpthrow” // Bind la touche C, vous pouvez choisir ce que vous voulez

Enregistrer le fichier sous autoexec.cfg (en remplacant .txt par .cfg) Ouvrir ensuite le fichier config.cfg dans le répertoire suivant :



\Steam\userdata\”Votre compte Steam qui est une suite de chiffres”\730\local\cfg Si vous avez besoin de connaître la suite de chiffres associée à votre compte Steam, rendez-vous dans les paramètres de vos offres d’échanges. Le lien de partage indique le numéro.

À la fin du fichier, ajoutez la commande suivante :