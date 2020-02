Aquanox Deep Descent continue de doucement se dévoiler

Aquanox Deep Descent reste très discret depuis le succès de son kickstarter en 2015, concrétisé avec 95 979 $ récoltés sur les sur 75 000 $ demandés. En même temps, il est disponible uniquement en bêta depuis 2017… la date initiale de livraison estimée. Bref, il se rappelle aujourd’hui à nous avec une nouvelle vidéo qui ne montre pas trop de gameplay mais plutôt des décors intriguant.

Aquanox Deep Descent se veut être la suite d’Aquanox et Aquanox 2, sortis respectivement en 2001 et 2003. Le jeu proposait aux joueurs d’explorer les fonds marins d’un monde dystopique et de participer à des combats à bord de leurs sous-marins high-tech. Une sorte de mélange entre Subnautica et Descent. D’après la page Steam du jeu et celle du kickstarter, on apprend que ce troisième opus offrira quant à lui :

Différents types de véhicules adaptés à différents styles de jeu. Ils seront personnalisables grâce à de nombreux composants, etc.

De la coopération jusqu’à quatre joueurs que les développeurs veulent particulièrement impliquer dans l’histoire.

De l’exploration et des éléments de jeu de rôles (prospection minière, récupération, commerce, pillage).

Des modes multijoueurs en PVP avec du deathmatch, team deathmatch, CTF, etc.

Le jeu disposera d’une “vue libre” à l’intérieur du cockpit (comme dans Elite Dangerous par exemple).

Aquanox Deep Descent n’a pas de date de sortie, hormis un vague 2020. Ci-dessous, du gameplay issu de la pre-alpha et datant de 2016 :