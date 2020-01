Days of War : un trailer pour le lancement

Days of War, le successeur spirituel de Day of Defeat, vient de sortir et compte bien vous le faire savoir avec le trailer épique visible ci-dessus. Au programme, des affrontements entre 32 joueurs sur 12 cartes situées en Europe, en Afrique et sur le front de l’Est. Une fois en jeu, six classes personnalisables et plus de 60 armes vous permettront de tuer vos adversaires – avant de les teabagger salement – comme bon vous semblera. Bots en local, système de progression, gore, serveurs dédiés et animations aussi raides que des piquets seront également au rendez-vous.

Nounoursss y avait joué pendant la bêta et, alors que je venais de l’interroger sur le potentiel du jeu, il m’a répondu ceci : “C’était bien de la merde à l’époque. Enfin… c’était plutôt sans intérêt que de la merde”. Ah. En tout cas, notre rédac’ chef préféré compte bien faire un test de cette version finale prochainement.

Days of War est actuellement disponible sur Steam à 16,79€ (-20%).