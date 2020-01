La dernière fois que nous avions réalisé ce sondage, Apex Legends, Battlefield V et Counter-Strike: Global Offensive arrivaient en tête. Nous prévoyons de faire un sondage mensuel dorénavant, plutôt qu’hebdomadaire pour capturer vos pratiques de consommation en terme de FPS. On pourra faire un petit bilan en milieu d’année et en fin d’année.

Quel est le FPS multi sur lequel vous avez passé le plus de temps dernièrement ?