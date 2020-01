Ceci est un message à caractère informatif. NoFrag met à disposition plusieurs serveurs de jeu sur de nombreux FPS. La liste change régulièrement en fonction des sorties. Pour l’instant, nous offrons des serveurs sur :

Mordhau : [FR][DUEL] NoFrag.com TSC Mordhau 1 [FR][DUEL] NoFrag.com TSC Mordhau 2 [FR][DUEL] NoFrag.com TSC Mordhau 3 [FR][DUEL] NoFrag.com TSC Mordhau 4 [FR][DUEL] NoFrag.com TSC Mordhau 5 [FR][DUEL] NoFrag.com TSC Mordhau 6

Counter-Strike: Global Offensive , avec une sélection de cartes customs qui change chaque mois. [NoFrag.com] Custom map – HS Q LQ KQLQSH

, avec une sélection de cartes customs qui change chaque mois. Left 4 Dead 2 , avec la campagne custom Chernobyl. Il est réservé aux membres du groupe Steam NoFrag, que vous pouvez rejoindre par ici. [NoFrag.com] Campagne Chernobyl – ZOMBIES Q LQ KQLQSH

Pour vous tenir au courant des serveurs à venir (Hell Let Loose, Post Scriptum, Days of War, Insurgency: Sandstorm) ainsi que jouer avec d’autres joueurs dans une ambiance conviviale, le meilleur moyen est encore de rejoindre notre Discord communautaire en cliquant sur l’image ci-dessous. C’est aussi l’occasion de remercier Estyaah, membre de NoFrag, qui s’occupe de la mise en place et de la gestion des serveurs sur simple demande.