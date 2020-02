Quelques semaines après sa sortie en décembre dernier, Boneworks vient de recevoir sa première mise à jour conséquente. Vous serez heureux d’apprendre qu’il est enfin possible de sauvegarder avec la mise en place de save spots dans chaque niveau. Vous savez, une simple sauvegarde automatique était suffisante, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Pour ce qui est du contenu pur, on a le droit à un nouveau mode, brawl battle, qui vous permet d’affronter les adversaires de votre choix en quantité souhaitée par vagues successives. Une addition plutôt sympathique au mode arène. Enfin, de nombreux nouveaux objets arrivent pour le mode sandbox, histoire de s’amuser avec le moteur physique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des nouveautés sur la page du changelog ou dans la vidéo ci-dessous :