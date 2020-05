Nine To Five explique en détail l’un de ses modes de jeu

Nine To Five continue de se dévoiler, et le Dev Update publié hier nous en apprend davantage sur l’un des modes de jeu.

Le INTEL GAME MODE consiste donc en trois parties distinctes. Dans le premier round, les trois équipes apparaissent chacune à un coin de la carte. Quatre clefs y sont placées aléatoirement et les joueurs doivent en récupérer au moins trois pour passer à l’étape suivante. Il s’agira alors de défendre une position — là aussi aléatoire — le temps que la porte de la chambre forte s’ouvre. Les autres équipes peuvent évidemment venir vous éliminer à ce moment là pour s’introduire à votre place dans la chambre forte.

Au second round, les joueurs doivent placer un appareil dans la chambre forte pour pirater un coffre. L’équipe qui a remporté le tour précédent débute à l’intérieur de la chambre forte tandis que les deux autres commencent à l’extérieur. Le piratage présente une mécanique un peu particulière puisque la séquence peut être interrompue à tout moment par une équipe adverse qui pourra placer son appareil. Sauf que la séquence continuera où elle était et ne recommencera pas à zéro. Étant donné que le gagnant est celui qui complète le piratage, on peut très bien imaginer qu’une équipe patiente jusqu’au dernier moment pour placer son appareil et avoir à le défendre moins longtemps.

Enfin, dans le dernier round, l’équipe qui a réussi son piratage doit s’extraire de la carte tandis que les deux autres défendent justement deux points d’extraction différents — placés aléatoirement. Avec pour l’instant 18 emplacements possibles pour l’objectif, les développeurs espèrent offrir pas mal de rejouabilité aux joueurs. En revanche, ils déclarent qu’il n’y aura pas de gagnant à proprement parler, que chacun se fixera ses buts, etc. Leur souhait est que chacun puisse y trouver son compte et ne se sente pas frustré d’avoir perdu. C’est bienveillant, mais pas sûr que ça soit passionnant.

L’équipe précise qu’ils dévoileront d’autres modes de jeu. Ils invitent même les joueurs à faire des propositions. En tout cas, en nous expliquant ainsi le principe de Nine To Five, il commencerait bien à devenir intéressant. Une alpha est prévue pour 2020 sur PC, vous pouvez d’ailleurs déjà vous y inscrire ici.