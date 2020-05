Tripwire vient de déployer la mise à jour Perilous Plunder sur la branche bêta de Killing Floor 2. Au programme : une nouvelle carte, Desolation, et 4 nouvelles armes. L’arsenal vient donc s’étoffer d’une fusil à canon double qui tire des projectiles explosifs, d’un fusil lance-grenades, du Glock 18c et d’une sorte de gros tromblon. Notez que le Glock 18c sera un DLC payant. Le reste du changelog est visible à cette adresse. La seconde phase de bêta devrait se dérouler le 25 mai avant le déploiement de la mise à jour pour toutes et tous.