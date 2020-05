Epic Games vient de dévoiler les premières images de l’Unreal Engine 5 via une démo en temps réel qui tourne sur PlayStation 5. Que voulez-vous ma petite dame, le monde va mal. Selon certaines informations, ça tourne en 1440p à 30FPS sans ray tracing. Pas de doute, c’est impressionnant, mais comme bien souvent il y a un monde entre ce qu’on aime nous présenter et ce qu’on aura dans les mains. Et, honnêtement, 30FPS… pitié. L’Unreal Engine 5 devrait sortir en 2021. Alléluia, ils prévoient déjà de porter Fortnite dessus. Me voilà rassuré.