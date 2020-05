PUBG vient de déployer sa mise à jour 7.2 sur les serveurs de test. Elle apporte enfin le mode compétitif (ranked), limité à 64 joueurs sur Erangel, Miramar et Sankok. Il se distingue par quelques règles particulières : un taux de drop plus important, l’absence de zone rouge ou de motoplaneur. Le système compétitif renferme 6 niveaux (Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant et Maître) avec 5 divisions que vous pouvez découvrir ci-dessous :

Les bots débarquent, uniquement en matchs normaux, pour aider les nouveaux joueurs à débuter. Ils seront bien évidemment moins présents au fur et à mesure des parties. Un système qu’on retrouve dans d’autres battle royale comme Ring of Elysium mais aussi dans la version Lite de PUBG. Pour le reste, le patch se concentre sur un équilibrage des armes. On note une augmentation des temps de rechargement pour le M416, M16A4 et le SCAR-L. C’est le M416 qui souffre le plus, puisque ses dégâts et sa vélocité sont réduits. Vous pouvez découvrir l’ensemble des détails sur la page du changelog ou sur la vidéo de présentation :