Ubisoft vient de dévoiler le nom de la nouvelle opération pour Rainbow Six: Siege : elle se nommera Steel Wave. Comme chaque nouvelle opération, ou saison pour ceux qui préfèrent cette dénomination, cette dernière contiendra deux nouveaux opérateurs non dévoilés pour le moment. Notons d’ailleurs qu’il s’agit de la dernière opération contenant deux opérateurs. Comme prévu, elle devrait aussi s’accompagne d’un rework de la carte house et d’un battle pass. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des images dévoilées plus tôt dans l’année :