Malgré l’annulation de l’E3, Ubisoft organisera une conférence digitale le 12 juillet prochain. Bien que l’on espère voir Yves Guillemot danser sur le nouvel opus de Just Dance, on ne devrait pas avoir grand chose à se mettre sous la dent côté FPS sauf Rainbow Six: Quarantine. Pour rappel, c’est un spin-off PvE de Rainbow Six: Siege dont vous pouvez retrouver le teaser ci-dessous. Pour le reste, Watch Dogs 3, Gods & Monsters ou Assassin’s Creed Valhalla, vous pouvez quitter NoFrag et partir lire nos confrères qui s’astiquent la nouille sur les Vikings.