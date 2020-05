The Culling est déjà mort trois fois : The Culling, puis The Culling 2 et enfin The Culling version free-to-play, dont les serveurs avaient fermé en mai 2019. Mais il semblerait que les gars de chez Saviant adorent les enterrements, puisque The Culling sera de retour le 14 mai prochain sur Xbox One. Ne paniquez pas : une version PC est, malheureusement, aussi en préparation. Histoire de faire marcher les pompes funèbres, le studio a choisi un modèle économique assez ridicule. Pour jouer, il faudra dépenser des Tokens ou s’abonner (5.99$ les 30 jours). Un Token = une partie, sachant que le pack de trois est à 0.99$. Ah, et si vous ne possédiez pas le jeu original, il faudra aussi acheter une copie du jeu (5,99$). Mais comme ils sont sympathiques, vous avez le droit à une seule partie gratuite par jour.

Je suis prêt à parier 10€ que cela va être un gros bide. Quelqu’un ?