Drew McCoy, qui avait fondé Respawn Entertainment pour finalement les quitter en février dernier, vient de lancer son propre studio Gravity Well. En tant que producteur et producteur exécutif il avait participé à Titanfall et plus récemment Apex Legends. Il est accompagné de Jon Shiring qui a de son côté bossé sur la partie multijoueur (net code, serveurs et services en ligne) de Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, Titanfall ou Apex Legends. Sans avoir annoncé de projet concret, les deux comparses souhaitent faire de Gravity Well un studio qui respecte ses employés avec de bonnes rémunérations et une politique anti-crunch. Par ailleurs, chacun sera libre de proposer ses idées. Si le monde des bisounours vous tente, vous pouvez postuler à l’une des nombreuses offres d’emploi disponibles sur le site.

Vu le passif du studio, on peut imaginer qu’il annoncera bientôt un nouveau FPS multijoueur. Ou un jeu de carte teinté de survie dans une galaxie à l’échelle 1:1 générée de manière procédurale.