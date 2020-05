NoFrag a récemment mis en place un serveur 64 places pour le jeu Hell Let Loose. Il est tout neuf et aussi reluisant qu’un char Panther. Tout ce qu’il faut maintenant, c’est remplir ce serveur et c’est pourquoi nous organisons une soirée de lancement qui se tiendra le mardi 12 mai à partir de 21h. Si vous n’avez encore jamais touché au jeu, pas de panique nous serons ravis de vous accueillir et de vous expliquer les bases. De ce fait, n’hésitez pas non plus à vous procurer le jeu d’ici là, par exemple chez notre partenaire Gamesplanet où Hell Let Loose est disponible à 26,99€.

Pour nous prévenir de votre participation, inscrivez vous sur le doodle mis en place pour l’occasion. Tous les participants pourront également remporter un t-shirt NoFrag suite à un tirage au sort au cours de la soirée. N’hésitez pas à faire un tour sur notre forum ou sur notre discord si vous avez des questions relatives au jeu ou à l’événement.

En attendant, lustrez bien vos casques, préparez vos armes et tenez vous prêts à servir de chair à canon. Les informations pour rejoindre le serveur se trouvent ci-dessous :

[FR] – [NoFrag.com] – Jte niaue q lq kqlqsh ip : 46.251.235.168:20500