Disintegration, le FPS sur véhicule antigravité avec gestion d’escouade développé par le co-créateur de Halo, s’offre une date de sortie. Le jeu sortira donc le 16 juin prochain au prix de 50€. Pour fêter ça, les développeurs ont partagé un nouveau story trailer :

Des méchants robots fascistes, des gentils robots rebelles, des gros robots, des petits robots, une histoire d’amour robosexuelle… Voilà donc ce qui attend au tournant les joueurs de Disintegration.

Rappelons que nous avons pu jouer à la bêta de Disintegration en février et que notre preview n’était pas vraiment positive : “En l’état, il est très difficile de trouver des qualités à Disintegration. La boucle de gameplay manque cruellement de richesse et de rejouabilité, la courbe de progression semble extrêmement faible voire totalement absente, et l’aspect tactique est aux abonnés absents.” Aie ! Mais qui sait, les développeurs auront peut-être réussi à corriger le tir entre temps. Et à vaincre la famine en Afrique, à supprimer les inégalités sociales et à instaurer une paix durable au Moyen-Orient.