Call of the Sea a été dévoilé hier durant le Xbox Inside. Il s’agit d’un jeu d’exploration à la première personne se déroulant sur une île tropicale en 1930. À la recherche de son mari disparu lors d’une expédition, Norah va devoir faire la lumière sur de mystérieux mystères et résoudre d’énigmatiques énigmes. Oui, bon. Vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessous :

Si vous ne vous êtes pas endormi, vous pouvez rajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam. Call of the Sea n’a pas encore de prix ni de date de sortie.