La dernière fois qu’on parlait de lui, c’était pour annoncer un énième retard. Cette fois-ci, Scorn se dévoile à nouveau dans une bande-annonce diffusée hier lors du Xbox Inside. Attention, ce trailer est garanti sans la moindre image de gameplay :

Rappelons que Scorn veut proposer un open-world labyrinthique dans un univers directement inspiré par les travaux de H.R. Giger. Il offrira de quoi se défendre en quantité toutefois restreinte et mettra l’accent sur le body awareness – le fait de donner l’impression d’incarner un personnage complet et non pas une tête qui vole à travers les niveaux.

Le jeu n’a toujours pas de date de sortie mais vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam. Si le jeu vous intéresse, une vidéo de gameplay datant d’il y a plus de deux ans avait été mis en ligne par les développeurs.