Une nouvelle vidéo pour Bright Memory Infinite a été dévoilée hier à l’occasion du Xbox Inside de mai. En plus d’être très joli, on peut y découvrir une course-poursuite en voiture et un bonus en fin de vidéo présentant… un vaisseau spatial ! On ne sait pas vraiment si ces passages en véhicules seront jouables ou s’ils auront le moindre intérêt.

Rappelons que Bright Memory Infinite est une sorte de remake de Bright Memory Episode 1, un FPS indépendant sympathique développé par un seul développeur. Semblant toujours mélanger Shooter et Beat’Em Up, Infinite proposera un système de combat plus poussé, des environnements plus étendus, le support du Ray Tracing…

La date de sortie du jeu n’a toujours pas été dévoilée mais vous pouvez déjà l’ajouter sur votre liste de souhaits sur Steam. S’il vous intéresse, vous pouvez découvrir d’autres vidéos ici ou là.