Comme toutes les semaines, les développeurs de Hell Let Loose nous dévoilent ce sur quoi ils travaillent dans un nouveau Developer Briefing. Après la grosse mise à jour sortie le 30 avril dernier et qui apportait, entre autres, une refonte de la balistique, l’équipe travaille désormais sur les animations (ça parle notamment d’animations procédurales), le son et d’autres ajustements. Toutes les mécaniques autour des garnisons et des redéploiements vont également être revues dans les prochaines mises à jour. Le level-design de certaines cartes (ils citent par exemple Foy) va aussi être corrigé lorsqu’il présente des zones trop ouvertes où le manque de couverture fait trop stagner la partie.

Enfin, les développeurs ont bien pris conscience des problèmes de serveurs et auraient potentiellement trouvé d’où vient le problème. Un correctif devrait donc arriver très bientôt.

Nous vous rappelons au passage qu’un serveur NoFrag a été mis en place il y a quelques jours. Vous pouvez le retrouver grâce aux informations ci-dessous :

Serveur Hell Let Loose :

[FR] – [NoFrag.com] – Jte niaue q lq kqlqsh

ip : 46.251.235.168:20500