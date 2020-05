PUBG : une vidéo qui dévoile l’histoire derrière vikendi et son Dinoland

Après nous avoir montré la gestation et le développement de la carte vikenki — récemment retouchée avec la saison 7 — aujourd’hui une nouvelle vidéo nous raconte l’histoire derrière le parc d’attraction Dinoloand. Remplie de morts étranges et autres mystères, la vidéo poursuit la volonté des développeurs d’enrichir le scénario de PUBG.

Nous ne savons toujours pas quel est le but ultime de PUBG Corp derrière tout ça. En juin 2019, le studio Striking Distance était crée pour concevoir une nouvelle expérience narrative originale au sein de l’univers PUBG. Avec à sa tête Glen Schofield (Dead Space, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare, et Call of Duty: WWII), on est toujours sans nouvelle de ce sur quoi lui et son équipe travaillent. Peut-être que comme les autres battle royale à la mode (Apex Legends ou Warzone), ce n’est qu’un moyen de tenir le joueur en haleine.