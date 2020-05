EvilvEvil avait été dévoilé en début d’année dans un teaser réalisé par un adolescent emo-goth. Aujourd’hui, ses développeurs présentent les premières images de gameplay dans un court devblog en vidéo :

Le développeur se focalise sur l’histoire du jeu : EvilvEvil se déroule dans un univers dans lequel les vampires sont sortis des ténèbres et… non, en fait, on s’en branle. On apprend tout de même qu’il s’agira d’un “fast paced” FPS jouable en solo ou en coopération et qu’il sera Free To Play. On imagine qu’il proposera plein de cosmétiques à acheter pour avoir le plus beau vampire du collège. En tout cas, EvilvEvil propose des visuels en cell-shading et des ennemis neurasthéniques avec de gros chiffres qui volent au-dessus de leurs têtes.

Si vous avez 14 ans et que Twilight est votre livre de chevet, sachez que EvilvEvil devrait sortir cette année.