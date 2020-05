Après une première vidéo en février, les développeurs de Nine To Five continuent de nous parler de leur jeu au travers de devblog publiés sur YouTube. Nous étions d’ailleurs passés à côté du deuxième épisode, sorti début avril, qui revenait sur la création du studio Redhill et les piliers de Nine To Five.

On y apprenait donc que le jeu se veut en opposition aux FPS nécessitant plusieurs heures par jours avant d’être maîtrisés avec des sessions très longues de 45 minutes. Il serait ainsi destiné aux gens qui trouvent les FPS d’aujourd’hui trop rapides. L’un des développeurs précise que malgré son expérience dans le domaine (il cite Doom, Wolfenstein, Battlefield, Rainbow Six, Day of Defeat) il en a marre aujourd’hui de se faire défoncer par des gamins de 13 ans qui peuvent passer leurs journées sur le jeu pour connaitre la carte par cœur ! De ce fait, Nine To Five souhaiterait proposer des parties d’une dizaine de minutes avec une expérience plus orientée sur la réflexion que la rapidité. Milos, le producteur exécutif, dévoile aussi à 22:45 qu’il y aura d’autres moyens que de gagner des matchs pour atteindre la victoire. Oui, nous aussi on se demande ce que ça peut vouloir dire.

Le jeu aura aussi un système de progression avec des armes et de l’équipement à débloquer même si l’équipe précise que vous pourrez très bien conserver une arme que vous appréciez. Ce qui pousse à se demander à quoi donc servira ce système de progression, non ? Il y aura également des cosmétiques et les développeurs en profitent pour ajouter que Nine To Five ne proposera pas de classes pré-établies. Les joueurs pourront façonner eux-mêmes leur personnage et ses aptitudes.

La troisième vidéo, publiée hier, montre quant à elle les premières images de la première carte du jeu. Toujours pas de vidéo de gameplay donc et il faudra se contenter de comparaison avec d’autres jeux vidéo et du blablabla de développeur. En terme de taille, on se situe donc entre Escape From Tarkov et Rainbow Six Siege. Il semble y avoir pas mal de verticalité et de types de lieu différents : immeuble d’appartement, grand hangar, rue dégagée, etc.

Pour rappel, Nine To Five propose à trois équipes de trois joueurs de s’affronter. Sur une carte avec des objectifs qui varient en fonction des parties, le premier round demande par exemple aux trois équipes de récupérer trois éléments de renseignements. L’équipe gagnante affrontera ensuite les deux autres, qui pourront s’allier pour la vaincre… ou se trahir. Enfin, l’ultime round demandera à une équipe de s’échapper de la carte tandis que les autres tenteront de l’en empêcher.

Reste que sans davantage d’informations, difficile de s’enthousiasmer. Tout ce que nous avons pour l’instant ce sont des souhaits et des promesses de la part des développeurs. Une alpha est prévue pour 2020 sur PC, vous pouvez d’ailleurs déjà vous y inscrire ici.