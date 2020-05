Dans une interview réalisée par nos confrères de GamerGen, Taylor Kurosaki le directeur narratif d’Infinity Ward s’exprime sur la franchise Modern Warfare. Plus particulièrement sur Warzone, le battle royale au 50 millions de joueurs. Il est accompagné de Amos Hodge, directeur créatif chez Raven, studio habitué à co-développer les Call of Duty. Nous apprenons en lisant l’article que Warzone veut être le fil rouge de la saga. En effet, avec un nouvel épisode de Call of Duty chaque année, la question se pose.

Nous sommes en quelque sorte en territoires inexplorés ici. Call of Duty est sur une cadence très régulière depuis de nombreuses années, et Warzone nous a fait repenser la façon de publier de nouveaux contenus et comment les intégrer. Call of Duty est un genre en soi, il existe différentes branches dans l’arbre Call of Duty, mais elles sont toutes connectées d’une certaine manière. Warzone sera le fil rouge qui connectera toutes les différentes sous-franchises de Call of Duty. Ça va être vraiment cool de voir comment les différentes sous-franchises arrivent et partent, et que Warzone sera la seule constante.

On verra bien ce que ça donne. L’article revient aussi sur les nombreuses hésitations des développeurs concernant les différents modes de jeu : duos, trios, quatuors qui apparaissent et disparaissent du jeu. Ils se justifient en déclarant que Warzone est encore nouveau pour eux et qu’ils testent donc plusieurs façons de jouer. Tout en tentant de répondre du mieux qu’ils peuvent aux caprices et aux désirs des joueurs. Ainsi, les duos devraient bientôt revenir en jeu.

Enfin, Taylor Kurosaki et Amos Hodge nous parle rapidement des événements qui auront lieu prochainement dans Warzone. Effectivement, les développeurs veulent faire évoluer l’univers de Warzone en parallèle d’un scénario qui tiendra les joueurs en haleine. Une façon comme une autre de maintenir les joueurs intéressés. Cela s’accompagnera évidemment de nouvelles façons de jouer, etc.