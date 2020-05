Nous enregistrons ce soir la sixième édition de NoScope dans laquelle nous aborderons toute l’actualité du FPS pour le mois d’avril. On y parlera entre autres de Fallout 76, de Call of Duty: Warzone, de Grounded – le prochain jeu Obsidian, des previews de Ready or Not et de Chivalry 2… Et, tout ça, dans une ambiance détendue et avec une once de mauvaise foi.

Alors, mettez une bière au frigo et rendez-vous sur Twitch ce soir à 21h00 :

Vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur en podcast sur SoundCloud ou Spotify ainsi qu’en VOD sur la chaîne YouTube NoFragTV.