Project Reality: Battlefield 2 est un mod solo et multijoueur pour le vénérable jeu de DICE ayant pour but d’offrir des affrontements plus réalistes. Pour se faire, les modders ont, entre autres améliorations, retravaillé les visuels, les sons et la balistique, ajouté des factions, des modèles d’armes et de véhicules ainsi que de nouvelles maps. Un mod extrêmement complet qui propose désormais, avec la nouvelle mise à jour 1.6, de retourner sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Cette nouvelle version apporte notamment 6 nouvelles cartes, dont 5 se déroulent durant la WW2, ainsi que la possibilité de jouer les forces américaines ou allemandes de l’époque.

Project Reality: Battlefield 2 est un mod standalone et ne nécessite pas le jeu de base pour fonctionner. Il vous suffit de télécharger l’installateur se trouvant sur cette page.