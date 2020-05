Amateurs de bizarreries et de gros son qui tache, prêtez attention ! Le studio Awe Interactive a officiellement annoncé BPM: BULLETS PER MINUTE, un FPS particulièrement original. En effet, il s’agit d’un intriguant croisement entre jeu de rythme et simulateur de meurtres. Hmm… Non rien, j’ai juste une impression de déjà vu. Bref, puisque les images valent mieux qu’un long discours, vous pouvez découvrir ce que ça donne dans ce trailer :

Les développeurs annoncent un rogue-lite à la première personne dans lequel le joueur devra calquer ses mouvements sur les battements de la musique. Il pourra incarner 5 personnages aux pouvoirs variés et devra affronter un ensemble d’ennemis aux comportements rythmiques différents, le tout dans des donjons générés aléatoirement.

BPM: BULLETS PER MINUTE devrait sortir en août sur Steam à un prix encore inconnu et cet hiver sur consoles.