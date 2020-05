Vous êtes de grands enfants, vous aimez PUBG et les dinosaures ? Alors ce concours est fait pour vous. Pour fêter l’arrivée de la 7ème saison de PUBG et la nouvelle version de Dinoland, nous vous proposons de gagner 4 lots à l’effigie de The Happiest Place Ever rassemblant :

Une peluche Dinosaure PUBG

Un t-shirt Dinoland

Une casquette Dinoland

Des bonbons Dinoland

Des billets Dinoland

Un album/artwork Dinoland

Un gobelet Dinoland

Pour gagner tout ça, il vous suffit de nous prouver votre amour pour les dinosaures de façon créative : dessin, photo, chanson… Les réponses les plus drôles remporteront le concours ! N’oubliez pas d’insérer une référence à NoFrag afin que nous nous assurions qu’il s’agit d’une de vos créations. Les participations aux concours seront prises en compte jusqu’au dimanche 10 mai.