Subnautica: Below Zero s’offre une mise à jour apportant la nouvelle histoire

Comme prévu, Subnautica: Below Zero vient de recevoir une mise à jour intitulée Frosbite (non, ce n’est pas sale) et incorporant notamment le début de la nouvelle histoire accompagné d’une cinématique d’introduction. Frostbite apporte également, entre autre, des mécaniques de froid et d’hypothermie, un système de météo dynamique amélioré, un remaniement de la zone Glacial Basin ainsi que des améliorations sur les biomes déjà existants. Ho, et aussi la possibilité de faire des boules de neige afin d’organiser des batailles épiques avec la faune locale – attention toutefois à ne pas avaler de la neige jaune.

Vous pouvez découvrir tout ça en détail sur le communiqué officiel. Rappelons que Subnautica: Below Zero est toujours en accès anticipé sur Steam et EGS au prix de 16,79€.