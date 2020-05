Amateurs de bizarreries et de gros metal qui tache, prêtez attention ! Après l’avoir dévoilé sur twitter et face aux réactions extrêmement positives, le studio Jaw Drop Games a officiellement annoncé GUN JAM, un FPS particulièrement original. En effet, il s’agit d’un intriguant croisement entre jeu de rythme et simulateur de meurtres. Puisque les images valent mieux qu’un long discours, vous pouvez découvrir ce que ça donne dans cette courte vidéo :

Les développeurs, dont fait partie Dan Da Rocha (game designer sur Q.U.B.E. et Q.U.B.E. 2), annoncent une grande variété d’ennemis, d’environnements et de musiques dont les joueurs pourront profiter en mode campagne et arcade. Bien sûr, à l’instar de tout bon jeu de rythme, un système de scoring et de classement en ligne permettront de montrer qui a le plus gros e-penis.

Le jeu est actuellement à un stade peu avancé du développement, comme en témoignent les placeholder en guise de modèles d’ennemis et d’armes. Toutefois, la page Steam de GUN JAM annonce une sortie pour bientôt.